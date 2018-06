Waldkraiburg (AFP) Nach Ausschreitungen in einer Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Waldkraiburg hat es drei weitere Festnahmen gegeben. Den drei Festgenommenen werde versuchter Totschlag, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung vorgeworfen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag in Rosenheim mit.

