Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Fans der Fußballnationalmanschaft zur Unterstützung der beiden Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan aufgefordert. "Ich glaube, die beiden Spieler haben nicht bedacht, was das Foto auslöst mit dem Präsidenten Erdogan", sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Sie sei überzeugt, die beiden "wollten alles, nur nicht deutsche Fans in irgendeiner Weise enttäuschen".

