Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seine Ankündigung einer weitreichenden Reform der Asylpolitik bekräftigt. "Wir haben immer noch kein richtiges Regelwerk für die Zukunft. Dazu schlage ich in meinem Masterplan 63 Maßnahmen vor", sagte er der "Bild am Sonntag". Seehofer will den sogenannten Masterplan für die Asylpolitik am Dienstag vorstellen. Eine Mehrheit unterstützt laut einer Emnid-Umfrage die Forderung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Asylsuchende an der Grenze zurückweisen zu lassen, wenn sie aus sicheren Drittstaaten kommen.

