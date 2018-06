Singapur (AFP) Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ist am Sonntag in Singapur eingetroffen. Dies gab das Außenministerium des Stadtstaats bekannt. Auch US-Präsident Donald Trump sollte im Laufe des Tages in Singapur landen, wo er am Dienstag mit Kim zusammenkommen will.

