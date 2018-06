La Malbaie (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach Ende des G7-Gipfels in Kanada für einen Eklat gesorgt. Nachdem es allen Teilnehmern zunächst gelungen war, sich auf eine Abschlusserklärung zu verständigen, zog Trump seine Zustimmung einige Stunden später zurück. So etwas ist in der mehr als 40-jährigen G7-Geschichte noch nie passiert. Trump begründete seinen Schritt auf Twitter mit der Haltung des kanadischen Gastgebers, Premierminister Justin Trudeau, zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.