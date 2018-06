Caracas (AFP) Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela ein Fall von Kinderlähmung registriert worden. Ende April sei ein Kind in dem armen Bundesstaat Delta Amacuro an Polio erkrankt, teilte die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) am Samstag mit. Demnach war das Kind nicht gegen die Infektionskrankheit geimpft.

