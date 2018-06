Montréal (dpa) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet von der Pole Position in das siebte Formel-1-Rennen der Saison in Montréal. Neben Vettel steht heute Abend Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in Reihe eins. Vettel geht erstmals seit fünf Jahren vom besten Platz in den Grand Prix von Kanada. Sein schärfster Titelrivale Lewis Hamilton startet im zweiten Mercedes von Position vier ins Rennen.

