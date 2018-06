Kabul (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat sich vor einem Ministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und nach Angaben der Regierung mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen. Der Anschlag ereignete sich am frühen Nachmittag (Ortszeit) beim Landwirtschaftsministerium, als die Ministeriumsmitarbeiter wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan vorzeitig ihre Büros verließen, wie Polizeisprecher Haschmat Staniksai sagte. Der Attentäter habe seinen Sprengsatz am Haupttor gezündet und "tötete und verletzte eine Anzahl von Angestellten". Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

