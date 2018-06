Luxemburg (AFP) Nach dem gescheiterten G7-Gipfel hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die EU-Staaten aufgefordert, Einigkeit zu demonstrieren. "Der Eklat beim G7-Gipfel in Kanada hat die Europäische Union stärker zusammengeschweißt", sagte Altmaier am Montag beim Treffen der Energieminister in Luxemburg. "Es geht darum, dass wir Signale der Geschlossenheit aussenden auf allen Ebenen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.