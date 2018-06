Wuppertal (AFP) In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann beim Schwimmen in der Wupper von der starken Strömung mitgerissen worden und ertrunken. Die Rettungskräfte konnten den 50-Jährigen am Samstag nur noch tot aus dem Fluss bergen, wie die Polizei in Wuppertal am Montag mitteilte.

