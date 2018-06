Kassel (AFP) Der Lärm von Martinshörnern ist in einer Stadt als "sozialadäquat" hinzunehmen. Die Ruhe der Anwohner ist diesbezüglich "nicht schutzwürdig", wie am Montag der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschied. Er wies damit Klagen gegen ein sogenanntes Notfallzentrum in Eschborn bei Frankfurt am Main ab. (Az: 3 C 1892/14.N)

