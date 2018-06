Bagdad (AFP) Der Brand in einem Lager im Irak, in dem auch die ausgefüllten Stimmzettel der Parlamentswahl vom 12. Mai deponiert waren, hat nach Behördenangaben einen kriminellen Hintergrund. Es handele sich zweifellos um eine "vorsätzliche Tat", sagte Innenminister Kassem al-Aradschi am Montag. Die Polizei ermittele.

