Rom (AFP) Ein Pole muss nach der Entführung eines Models in Italien für 16 Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Mailand sprach den 31-Jährigen am Montag schuldig, die Britin im vergangenen Jahr fast eine Woche festgehalten zu haben. Die Richter sprachen dem Opfer italienischen Medienberichten zufolge das Recht auf finanzielle Entschädigung zu. Die Höhe der Summe stehe noch nicht fest.

