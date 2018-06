Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Italien und Malta aufgefordert, den Streit um die Zuständigkeit für hunderte im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge schnell beizulegen. Es sei "eine humanitäre Notwendigkeit", dass die Menschen an Bord eines Schiffes einer Hilfsorganisation an Land gebracht und versorgt würden, sagte ein Sprecher am Montag in Brüssel. Dies müsse "für die maltesische und die italienische Regierung Priorität haben". Klare Vorgaben für die Zuständigkeit gibt es laut Kommission aber nicht.

