Genf (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat Italien und Malta zur Aufnahme hunderter Flüchtlinge aufgefordert, die seit Samstag auf einem Schiff ausharren müssen. Den rund 620 Flüchtlingen an Bord der von den Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen gecharterten "Aquarius" müsse es gestattet werden, "an Land zu gehen", erklärte das UNHCR am Montag. Den Menschen an Bord gingen die Vorräte aus. Das UNHCR sprach von einem "dringenden humanitären Gebot".

