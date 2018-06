Warschau (AFP) Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die wachsende Kluft zwischen der EU und den USA als "große Chance" für sein Land bezeichnet. Seine Regierung wolle "ein Stützpfeiler" in Zeiten von Handelsstreitigkeiten zwischen den Verbündeten sein, sagte Morawiecki in einem Interview mit der regierungsnahen Wochenzeitung "Gazeta Polksa", aus dem die Nachrichtenseite niezalezna.pl am Montag zitierte. Polen könne ein Vermittler sein. "Das ist das Szenario, an dem wir arbeiten", sagte der Regierungschef.

