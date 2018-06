Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat weitere Angriffe auf Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak angekündigt. "Wir haben unsere Operationen in Kandil und Sindschar begonnen", sagte Erdogan am Montag bei einer Wahlkampfkundgebung in der zentraltürkischen Provinz Nigde. "20 unserer Flugzeuge haben 14 wichtige Ziele zerstört. Sie haben zugeschlagen und sind zurückgekommen. Es ist noch nicht vorbei und wird weitergehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.