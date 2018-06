Wiesbaden (AFP) In Deutschland leben rund 15.800 Menschen mit mexikanischem Pass. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich des bevorstehenden ersten Gruppenspiels der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland mit. Gegner des deutschen Teams ist Mexiko.

