Frankfurt/Main (AFP) Die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann erhalten in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das teilte der Branchenverband der Verlage und Buchhändler am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Die wissenschaftlichen fundierten Werke des Ehepaars zu Themen wie Erinnerungskultur sowie kulturellen und religiösen Konflikten bildeten eine "spannungsvolle, komplementäre Einheit" und seien für aktuelle Debatten "von großer Bedeutung".

