Wiesbaden (AFP) Im Mordfall Susanna wird es am Donnerstag eine Sondersitzung des Innen- und des Rechtsausschusses im hessischen Landtag geben. Innenminister Peter Beuth und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) sollten über den aktuellen Sachstand zu dem Tötungsdelikt und zur Festnahme des mutmaßlichen Mörders der Jugendlichen, Ali B., informieren, teilten die Landtagsfraktionen der Regierungsparteien CDU und Grüne am Dienstag in Wiesbaden mit.

