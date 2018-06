Frankfurt/Main (AFP) Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen hat viereinhalb Monate vor der Landtagswahl einer Umfrage zufolge weiter keine Mehrheit in der Bevölkerung. Nach der am Dienstag von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und dem Sender Hit Radio FFH veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen käme die CDU aktuell auf 31 Prozent gegenüber den 38,3 Prozent bei der Landtagswahl 2013. Die Grünen könnten mit 13 Prozent rechnen, nach 11,1 Prozent vor fünf Jahren.

