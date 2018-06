Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Unternehmen aus den USA von der künftigen Förderung von Rüstungsprojekten über den Europäischen Verteidigungsfonds ausschließen. Generell sollten keine Gelder aus dem 13 Milliarden Euro schweren Fonds an Firmen aus Drittstaaten gehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus EU-Kreisen. Offiziell will die Kommission ihre Pläne am Mittwoch vorstellen. Sie könnten neue Spannungen mit US-Präsident Donald Trump vor dem Nato-Gipfel im Juli bringen.

