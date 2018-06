Berlin (AFP) Bei dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Gesetz zum Recht auf eine befristete Teilzeit gibt es weiterhin Unstimmigkeiten zwischen SPD und Union. Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur sogenannten Brückenteilzeit werde nicht am Mittwoch im Kabinett beraten, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Der Gesetzentwurf sei "noch nicht entscheidungsreif", es gebe noch "offene Punkte".

