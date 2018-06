Berlin (AFP) Im Streit über die Migrationspolitik hofft Unionsparlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU), dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) eine "schnelle Lösung einvernehmlich" erzielen. Es gebe bei einem der 63 Punkte in dem von Seehofer erarbeiteten "Masterplan Migration" eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden, sagte Grosse-Brömer am Dienstag. Dabei gehe es um die Möglichkeit, Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

