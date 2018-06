Berlin (AFP) Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Gesetz zur Brückenteilzeit kommt nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch doch ins Kabinett. Nach harten Diskussionen sei eine Einigung erzielt worden, sagte Heil am Dienstag in Berlin. "Ich bedanke mich, dass es am Ende gelungen ist, dass wir eine Lösung erzielt haben." Das sei ein "großer Fortschritt".

