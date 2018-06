München (AFP) Mehr als jeder Dritte in Deutschland will zur Fußballweltmeisterschaft sein Auto mit den Farben seines Lieblingsteams schmücken. In einer am Dienstag vom Onlineportal Autoscout24 veröffentlichten repräsentativen Innofact-Umfrage gaben 38 Prozent der Befragten an, ihr Auto mit WM-Utensilien ausstatten zu wollen. Besonders beliebt sind demnach Flaggen an Außenspiegeln, 21 Prozent wollen einen Überzieher in den Farben ihres Lands anbringen.

