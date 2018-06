Tuttlingen (AFP) Unvermittelt ist in Baden-Württemberg ein Jogger von einer Dogge angefallen und gebissen worden. Wie die Polizei in Tuttlingen am Dienstag mitteilte, war der 49-Jährige am Sonntagmorgen südlich von Böhringen unterwegs, als ihm eine Frau mit drei Hunden entgegenkam. Die Dogge sei daraufhin auf ihn zugelaufen und habe ihn in die Hüfte gebissen.

