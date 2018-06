Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben gegenüber den Unionsabgeordneten erklärt, in den "nächsten Tagen" den Versuch einer Einigung im Streit um die Flüchtlingspolitik zu unternehmen. Seehofer bat die Abgeordneten in der Sitzung der Unionsfraktion um etwas Zeit, wie Teilnehmer am Dienstag berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.