Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nimmt am Mittwoch nicht am Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt teil. Seehofer werde bei dem Treffen vom Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) vertreten, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit. Warum Seehofer nicht persönlich zum zehnten Integrationsgipfel kommt, erklärte das Ministerium nicht.

