Berlin (AFP) Im Streit um eine mögliche Abweisung von Asylbewerbern an der deutsche Grenze hat die SPD-Innenexpertin Eva Högl Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein "absolut unseriöses" Vorgehen vorgeworfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe in der Frage die "Reißleine gezogen", sagte Högl am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Sie sprach von einem "heftigen Streit in der Union".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.