Nürnberg (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Yasin Ehliz wechselt in die nordamerikanische Profiliga NHL zu den Calgary Flames. Dies teilte sein bisheriger Club, die Nürnberg Ice Tigers, mit.

Der 25 Jahre alte Flügelstürmer unterzeichnete demnach einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag, mit dem er auch in Entwicklungsteams der Flames eingesetzt werden kann. Ehliz hat mit dem Nationalteam bereits an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewann er mit Deutschland die Silbermedaille. Nach Dominik Kahun ist er der zweite deutsche Olympia-Akteur, der es im Sommer nach Nordamerika schafft. Kahun wechselte von Meister EHC Red Bull München zu den Chicago Blackhawks.

Zudem erhielt auch Nationalspieler Maximilian Kammerer, ähnlich wie nun Ehliz, einen Zwei-Wege-Vertrag beim Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals. Der bisherige Düsseldorfer Kammerer war weder für Olympia, noch für die WM nominiert worden.

"Nürnberg ist meine zweite Heimat geworden", sagte Ehliz laut Mitteilung. "Ich habe aber schon immer gesagt, dass es mein Traum ist, eines Tages in der NHL zu spielen. Deshalb wollte ich die Möglichkeit unbedingt nutzen und tue alles dafür, mich in Nordamerika durchzusetzen."

Mitteilung Nürnberg Ice Tigers