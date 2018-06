Straßburg (AFP) Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise will die EU-Kommission den Haushalt der Union für Grenzschutz und Migration im nächsten Jahrzehnt fast verdreifachen. Für den Bereich sollten im nächsten EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 insgesamt 34,9 Milliarden Euro bereit gestellt werden, schlug die Behörde am Dienstag in Straßburg vor. Im derzeit laufenden Finanzzeitraum waren es rund 13 Milliarden Euro.

