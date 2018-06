Moskau (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in Russland gelandet. Nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit kam die Auswahl um Bundestrainer Joachim Löw am Dienstagnachmittag am Moskauer Flughafen Wnukowo mit der Sondermaschine LH 2018 an.

Bei trübem Wetter ging es für die Weltmeister-Auswahl nach der Landung weiter ins Teamquartier in Watutinki - rund 40 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum Moskaus.

Am Mittwoch werden Kapitän Manuel Neuer und seine Kollegen um 10.00 (MESZ) eine öffentliche Trainingseinheit auf dem Gelände des ZSKA Moskau absolvieren. Das erste Gruppenspiel steht am Sonntag (17.00 Uhr) im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko an.

Die DFB-Auswahl war bei Schmuddelwetter in Frankfurt gestartet. Über einen grünen Teppich hatten Löw und seine 23 WM-Spieler den Airbus mit dem Gold-Logo "Mannschaftsflieger Fanhansa" bestiegen.

