Bagdad (AFP) Der Irak hat eine Ölpipeline zwischen Kirkuk und Bagdad wieder in Betrieb genommen, die wegen anhaltender Kämpfe seit vier Jahren nicht benutzt werden konnte. Wie das irakische Ölministerium am Dienstag mitteilte, wurde die 180 Kilometer lange Pipeline zwischen den Ölfeldern von Kirkuk und der Raffinerie von Dora südlich der Hauptstadt wieder in Betrieb genommen, nachdem tausende Sprengsätze entlang der Pipeline geräumt worden waren.

