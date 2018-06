Singapur (AFP) Menschenrechtsaktivisten haben US-Präsident Donald Trump nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorgeworfen, die katastrophale Menschenrechtslage in Kims Land zu ignorieren. Der nordkoreanische Überläufer Choi Jung Hun sagte am Dienstag zu AFP in Seoul, die internationale Gemeinschaft müsse auch "die dunkle Seite hinter der diplomatischen Reality-Show" sehen.

