Moskau (AFP) Bei einem Schiffsunglück auf der Wolga sind elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungsdienste ereignete sich das Unglück am Montagabend in der russischen Region Wolgograd, als ein Katamaran mit einem Frachtkahn kollidierte. Die Rettungsarbeiten dauerten die ganze Nacht hindurch an.

