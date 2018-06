Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Dienstag den Startschuss für eine neue Gaspipeline gegeben, die Erdgas von Aserbaidschan nach Europa bringen soll. Erdogan weihte die Pipeline bei einer Zeremonie in der westtürkischen Provinz Eskisehir im Beisein von Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew ein. Die Pipeline ist eines der Infrastrukturprojekte, die Erdogan vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni besonders hervorhebt.

