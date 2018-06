New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als "einen wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zu einer atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel begrüßt. Alle Beteiligten sollten "diese bedeutende Gelegenheit" nutzen, erklärte Guterres am Dienstag und bot erneut die Hilfe der Vereinten Nationen an, um das Ziel eines Rückbaus des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zu erreichen.

