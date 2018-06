Singapur (AFP) US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben ihre Hotels in Singapur verlassen, um sich zu ihrem historischen Gipfel zu treffen. Kim machte sich am Dienstagmorgen in einer Limousine, an der die nordkoreanische Flagge wehte, auf den Weg zum Tagungsort. Die Limousine fuhr in einem Konvoi von rund 20 Fahrzeugen, am Straßenrand waren Schaulustige zu sehen, die Fotos machten.

