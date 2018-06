Aachen (AFP) Bei einer Razzia im Rockermilieu hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch acht mutmaßliche Drogenhändler verhaftet. Durchsucht wurden zeitgleich 16 Objekte in Aachen, Hamm und Bonn, wie die Aachener Staatsanwaltschaft mitteilte. Die mutmaßlichen Bandenmitglieder, von denen die meisten in der Vergangenheit als Mitglieder oder Sympathisanten der Hells Angels in Erscheinung getreten sein sollen, hatten demnach mit Marihuana und Kokain gehandelt.

