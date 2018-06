Leipzig (AFP) Das Wahlrecht ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen steht vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf dem Prüfstand. Das Gericht befasste sich am Mittwoch konkret mit dem Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg. Anlass sind die Klagen von Bürgern aus Heidelberg, die wegen der Absenkung des Mindestalters von 18 auf 16 Jahre bei baden-württembergischen Kommunalwahlen Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl im Jahr 2014 erhoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.