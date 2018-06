Ludwigslust (AFP) Bei einer Explosion in einer Lagerhalle in Zierzow in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Detonation ereignete sich am Dienstagnachmittag bei Reinigungsarbeiten an einem Schornstein in dem Gebäude, wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte. Der Auslöser war unbekannt.

