Berlin (AFP) Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) hat eine deutliche Erhöhung der EU-Hilfen für Afrika gefordert, um Fluchtursachen strategisch zu bekämpfen. In der mehrjährigen Finanzplanung für den EU-Haushalt sei bislang vorgesehen, die Mittel für den afrikanischen Kontinent um eine Milliarde Euro aufzustocken sagte Müller am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Das ist geradezu lächerlich. Man hat offensichtlich nicht verstanden." Die EU-Finanzplanung wird am Donnerstag in Brüssel vorgelegt.

