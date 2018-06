Wiesbaden (AFP) In Deutschland gibt es rund eine Million Denkmäler. Fast zwei Drittel davon sind Bau- oder Gartenbaudenkmäler, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei etwas mehr als einem Drittel handelt es sich demnach um sogenannte Bodendenkmäler.

