Koblenz (AFP) Studenten aus Nicht-EU-Ländern mit Bachelorabschluss sollten sich gegebenenfalls frühzeitig um einen Arbeitsplatz bemühen. Denn bei einem Scheitern im Masterstudiengang haben sie nicht nochmals Zeit, sich eine Beschäftigung zu suchen, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Beschluss entschied. Es wies damit einen früheren -Studenten aus Kamerun ab. (Az: 7 B 10332/18.OVG)

