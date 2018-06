Berlin (AFP) Zum Auftakt des zehnten Integrationsgipfels im Kanzleramt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die "Grundlagen des Zusammenlebens" in Deutschland betont. Dazu gehöre an zentrale Stelle der in Artikel 1 des Grundgesetzes festgeschriebene Grundsatz "Die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte Merkel am Mittwoch. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürften in der deutschen Gesellschaft keinen Platz haben.

