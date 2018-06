Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Beitrag zur Pflegeversicherung im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Spahn begründete dies am Mittwoch mit einem Defizit in der Pflegeversicherung in Höhe von drei Milliarden Euro. Die Ausgaben für Pflege hätten sich "stärker entwickelt als gedacht", sagte der Minister in Berlin. Deswegen gebe es einen "zusätzlichen Finanzbedarf von 0,3 Beitragssatzpunkten" ab Januar 2019.

