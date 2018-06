Dresden (AFP) Auf freiem Feld haben Unbekannte in Sachsen eine Kuh geschlachtet und große Teile davon mitgenommen. Das Tier wurde in Radeburg nahe Dresden auf einer Wiese getötet und ausgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Körper und Kopf nahmen die Täter demnach mit, die Innereien ließen sie zurück.

