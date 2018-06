Karlsruhe (AFP) Ein zweieinhalb Meter langes Krokodil am Ufer der Waldach in Baden-Württemberg hat am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Besorgte Bürger berichteten den Beamten im Polizeirevier in Nagold von der Echse, die regungslos am Flussufer liege, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.