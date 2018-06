Berlin (AFP) Die Regierung in Warschau will ab dem Sommer verstärkt Hilfen für polnische Obdachlose in Berlin anbieten. Das polnische Parlament habe finanzielle Hilfen für die Betreuung bewilligt, sagte Botschaftssprecher Dariusz Pawlos am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ab Juli sollten Sozialarbeiter der Stiftung "Barka" in Zusammenarbeit mit deutschen Hilfsorganisationen ihre Landsleute möglichst zur Rückkehr nach Polen bewegen und sie auf dem Weg dorthin unterstützen.

